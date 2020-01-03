مقتل رئيس الأركان التايواني و8 ضباط بتحطم مروحية

تايبيه (وكالات)

قتل رئيس أركان الجيش التايواني و8 ضباط كبار آخرين، في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية أمس، وفق وزارة الدفاع، قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية في الجزيرة.

ولقي رئيس الأركان الجنرال شين يي-مينج حتفه بعد تحطم المروحية وهي من طراز «بلاك هوك يو-إتش-60 إم» في منطقة جبلية قرب تايبيه، فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص. وكان شين (62 عاماً) وعدد من كبار المسؤولين العسكريين في مهمة روتينية لتفقد جنود في مقاطعة ييلان (شمال شرق) بمناسبة قرب حلول عيد السنة القمرية. وقال قائد القوات الجوية هسيونج هو-شي للصحفيين: «نجا خمسة، بينما قتل 8 من زملائنا الذين كانوا على متن المروحية. نشعر جميعاً بحزن كبير.. ونقدّم تعازينا لعائلاتهم».

وقال اللفتنانت جنرال تساو تشينج-بينج لفرق الإنقاذ في تسجيلات بثها تلفزيون محلي: «أنا بخير، شخصان أصيبا بجروح وأنا فقط أستطيع السير». وأضاف: «شخص آخر أصيب بجروح أكثر خطورة وشخصان أو ثلاثة في القمرة، فيما شخصان آخران لم تبد عليهما مؤشرات على الحياة». وأعلن مكتب الرئيسة تساي إينج وين، أنها ستلغي أنشطة حملتها الانتخابية لثلاثة أيام، إثر الحادثة.

وذكر بيان صادر عن مكتب تساي أن «الرئيسة تساي، كقائدة عامة، مع فريق مكتبها، سوف يركزون على عمليات الإغاثة وتوضيح أسباب الحادث».

وقالت تساي: «اليوم نشعر بحزن عميق، لأن العديد من أبرز ضباطنا قضوا خلال مهمة رسمية». أضافت: «طلب من وزير الدفاع الحفاظ على معنويات الجيش، لضمان سير العمليات العسكرية والدفاعية من أجل سلامة واستقرار بلدنا».

والمروحية التي تحطمت أمس وكانت تقل 13 شخصاً، اختفت عن شاشات الرادار بعد أقل من 15 دقيقة على إقلاعها.