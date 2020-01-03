«الترويكا» تدعو فرقاء جنوب السودان لتحقيق سلام دائم

واشنطن(وكالات) دعت مجموعة (ترويكا السودان) التي تضم بريطانيا وأميركا والنرويج أمس الخميس جميع الأطراف في جنوب السودان إلى الوفاء بالتزاماتها من أجل تحقيق «سلام دائم» مشددة على أنها تقف مع شعب جنوب سودان. وقالت (الترويكا) في بيان «مع بقاء أقل من ستة أسابيع للوفاء بالموعد النهائي المحدد لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية فإن على قادة جنوب السودان واجبا واضحا تجاه مواطنيهم» مشيدة بجهود الهيئة الحكومية من أجل التنمية (منظمة أفريقية) في التوسط بين الفرقاء.

وأعلنت (الترويكا) ترحيبها بالاجتماعات الأخيرة بين قادة الأحزاب الرئيسية «والتزامهم العلني بتشكيل حكومة وحدة وطنية بحلول الموعد النهائي في شهر فبراير المقبل» مشددة على جميع الأطراف لـ «التمسك والتأكيد علنا على التزامها بوقف إطلاق النار الدائم وتوجيه قواتها إلى ممارسة ضبط النفس».

واعتبرت أن «إنهاء الاعتماد على القوة العسكرية وخلق مساحة سياسية لمجموعة متنوعة من الأصوات أمر ضروري لخلق سلام دائم».

وحثت مجموعة (ترويكا السودان) الأطراف على فعل «كل ما هو مطلوب لتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة ووضع الأسس للخطوات التالية لعملية السلام في جنوب السودان والانتقال السياسي».

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