الميليشيات تستولي على مقر اتحاد الكتاب والأدباء في ذمار

عدن (الاتحاد)

اقتحمت ميليشيات الحوثي الانقلابية مقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب اليمنيين في محافظة ذمار (وسط). وأفاد مصدر في الاتحاد أن قوة مسلحة تابعة لقيادي حوثي، اقتحمت مبنى اتحاد الأدباء والكتاب في مدينة ذمار، ضمن محاولة الاستيلاء عليه وتسخيره لمصالحهم الخاصة والعسكرية، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية قامت بالتمركز داخل المقر وترفض الخروج منه، رغم توجيهات صادرة عن قيادات أمنية ومحلية في السلطة القائمة بمحافظة ذمار.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها اقتحام مقر الاتحاد من قبل الميليشيات الحوثية، حيث تم الاستيلاء على المقر في العام 2018 قبل أن تتم استعادته وإخراج المسلحين المتمركزين فيه، عقب احتجاجات نفذها الكتاب والأدباء اليمنيين في محافظة ذمار.

ودان اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، في بيانه، عملية الاقتحام والاستيلاء على مقره في ذمار، والذي يندرج ضمن الانتهاكات المتواصلة بحق القطاع الثقافي في اليمن، مطالباً بالتحرك العاجل من أجل رفض تحويل المبنى إلى ثكنة عسكرية، واستخدامه لأغراض مشبوهة، من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

من جانب آخر، قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، أثناء عملية سطو مسلح، نفذته بحق شركة صرافة محلية، في محافظة حجة، الخاضعة لسيطرتهم شمال غرب اليمن، وأفاد مصدر محلي أن ميليشيات حوثية اقتحمت شركة صرافة محلية في منطقة حجة الشرف، تحت مبرر مصادرة العملات النقدية الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن مالك الشركة ونجله رفضا عملية نهب الأموال من الشركة، وقاما بالتصدي للعناصر الحوثية. وأشار المصدر، إلى أن اشتباكات اندلعت بين مالك الشركة وعناصر الميليشيات، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر حوثية وإصابة آخرين، مضيفاً أن الحوثيين قاموا برمي قنبلة يدوية على مقر الشركة، ما أسفر عن مقتل مالكها ويدعى الخميسي ونجله، على الفور.