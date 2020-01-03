كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن دعم باكستان بـ200 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توجيه 200 مليون دولار، لدعم المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة في باكستان، تزامنًا مع وصول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، إلى إسلام آباد.

وكتب "بن زايد"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وصلت الى إسلام آباد اليوم وبحثت مع الصديق عمران خان رئيس وزراء باكستان.. سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا ومجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".