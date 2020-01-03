كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدوما الروسي يرفض إرسال قوات تركية إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على الطلب الذي قدمته الرئاسة لتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعماً لحكومة فائز السراج الإخوانية.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساماً حاداً في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
ووافق البرلمان التركي، في جلسة طارئة اليوم، على ارسال قوات عسكرية إلى ليبيا، فيما أعلنت أحزاب المعارضة التركية: حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي، والحزب الديمقراطي وحزب المناطق الديمقراطي، وحزب العمال التركي، وحزب الخير رفضها التدخل العسكري في البلد العربي.
ووقع كلا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، نهاية الشهر الماضي مذكرتي تفاهم، يتم بموجب إحداها ارسال قوات إلى ليبيا لمدة عام واحد قابلة للتمديد.