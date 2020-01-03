كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدوما الروسي يرفض إرسال قوات تركية إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ديمتري نوفيكوف، أن إرسال القوات التركية إلى ليبيا، سيزيد الوضع سوءاً، وسينعكس سلباً على الشعب الليبي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن نوفيكوف قوله إنه "سيتعين على روسيا بناء سياستها بما يتوافق مع المستجدات مع الحرص على مراعاتها جميع العوامل".

ووافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على الطلب الذي قدمته الرئاسة لتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعماً لحكومة فائز السراج الإخوانية.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساماً حاداً في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.