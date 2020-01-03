كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العقوبات على إيران تغير سلوك الميليشيات (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأمر الذي سئمته الشعوب العربية، وبدا ذلك واضحاً وجليًا في العراق حيث انطلقت فيها مظاهراتها في يوم 1 أكتوبر لعام 2019 تحت مسمى "ثورة تشرين" احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد الإداري والبطالة، منددين بالتدخل الإيراني في العراق، معبرين عن غضبهم بحرق العلم الإيراني وحرق القنصلية في النجف، تلك المظاهرات التي راح ضحيتها الآلف من القتلى والجرحى من الشعب العراقي.
تلك التراكمات كانت سبب في خلق حالة خوف في صف ميليشيا الحوثي في اليمن, التي هاجمت تظاهرات الشعب العراق وتبنى خطاب الإعلام الإيراني، واتهام العراقيين المتظاهرين بتنفيذ "مؤامرة" وحذر الإعلام الحوثي من أن استمرار التظاهرات العراقية لن يجعلها تتوقف في العراق وستشمل لاحقاً كل دول محور المقاومة.
وتطغى بالوقت الحالي حالة من الاحتقان والغضب الصامت والغليان الذي يسبق مرحلة الانفجار، في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بفعل الهيمنة الإيرانية عبر أذرعها على الأوضاع السياسية والأمنية والمعيشية التي ضاعفت متاعب اليمنيين، مما جعل ميليشيا الحوثي تلجأ للحالات السلمية والتسليم لما فرضته منظمة الأمم المتحدة في اتفاقية استكولهم، التي كان الحوثي يرفضها ودأب سابقاً بإفشال جميع بنودها, لكن تغير الوضع في الوقت الحالي وأخذ يسلم بها وينفذها على استحياء.