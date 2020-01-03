كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العقوبات على إيران تغير سلوك الميليشيات (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعمت إيران الميليشيات الإرهابية في عدة بلدان لتبسط نفوذها الفارسي، سواء كان من تحت الطاولة أو ظاهراً للعلن، لكن في نهاية الأمر لا يطال تلك البلدان الا الخراب وتدهور الأوضاع والفساد على جميع الأصعدة فيها، فإيران لا تدخل في شيء إلا يكون الدمار حليفه.

الأمر الذي سئمته الشعوب العربية، وبدا ذلك واضحاً وجليًا في العراق حيث انطلقت فيها مظاهراتها في يوم 1 أكتوبر لعام 2019 تحت مسمى "ثورة تشرين" احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد الإداري والبطالة، منددين بالتدخل الإيراني في العراق، معبرين عن غضبهم بحرق العلم الإيراني وحرق القنصلية في النجف، تلك المظاهرات التي راح ضحيتها الآلف من القتلى والجرحى من الشعب العراقي.