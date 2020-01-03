كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 20 شخص في تحطم طائرة عسكرية غرب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الجيش السوداني، سقوط طائرة عسكرية من طراز "إنتونوف 12" في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور غرب السودان مساء الخميس، ما أسفر عن مقتل ما لايقل من 20 شخصاً.
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وتحطمت طائرة أنتنوف عسكرية بعد إقلاعها بدقائق من مطار الجنينة غربي السودان، متجهة إلى الخرطوم، ما أدى إلى وفاة الطاقم وجميع الركاب.
وكانت مواقع اخبارية سودانية قد أفادت في وقت سابق من يوم الخميس، بسقوط طائرة عسكرية من طراز انتونوف 12، بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور غرب السودان.
وسقطت الطائرة بعد 10 دقائق من إقلاعها من مطار "الشهيد صبيرة" بمنطقة كرك شرق المطار ما أسفر عن مقتل جميع ركابها.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن :" استشهد طاقم الطائرة المكون من سبعة افراد، أربعة ضباط وثلاثة رتب اخرى، إضافة لثلاثة قضاة، وثمانية ركاب بينهم أربعة أطفال".
وأضاف:" يجري حاليا التحقيق لمعرفة أسباب الحادث، الجنة والخلود للشهداء الأبرار".
وتحطمت طائرة أنتنوف عسكرية بعد إقلاعها بدقائق من مطار الجنينة غربي السودان، متجهة إلى الخرطوم، ما أدى إلى وفاة الطاقم وجميع الركاب.
وقالت مصادر، إن من بين ضحايا الطائرة المتحطمة 3 قضاة يعملون في مدينة زالنجي، و4 موظفين في منظمة الغذاء العالمي.