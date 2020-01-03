كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان العربي: قرار تركيا إرسال قوات إلى ليبيا "انتهاكا" للقانون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي،قرار البرلمان التركي، اليوم الخميس، إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا، مشدداً على أن هذا القرار يُعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي نصت على حظر توريد الأسلحة لدولة ليبيا.

وأكد رئيس البرلمان العربي إدانته بأشد العبارات للتدخل العسكري التركي في دولة ليبيا، مُعتبراً أن هذا التدخل يُعمق الصراع بين الأطراف الليبية، ويُعد تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، ويُعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر.

وحمّل رئيس البرلمان العربي الجمهورية التركية المسؤولية الكاملة للتبعات الخطيرة لهذا التدخل العسكري في ليبيا، مُطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام الجمهورية التركية بقرارات مجلس الأمن الدولي وإيقاف تدخلها العسكري في دولة ليبيا.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، مُنبها إلى خطورة هذا الأمر الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار الليبي.