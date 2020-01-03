أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 2/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || ضباط أتراك تصل إلى ليبيا قبل تصويت البرلمان التركي
وصل ضباط أتراك، اليوم الخميس، إلى ليبيا قبل تصويت البرلمان التركي، نقلا عن شبكة "24 لايف".
آخر الأخبار العاجلة في العالم || "إسبر" يتوعد ميليشيا حزب الله العراقي
توعد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، ميليشيا حزب الله العراقي بالندم على أي عمل استفزازي.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز لتفريق المتظاهرين
استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحاصرون أحد مستودعات الحافلات في باريس،اليوم الخميس