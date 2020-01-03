أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

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أخبار عاجلة الآن || ضباط أتراك تصل إلى ليبيا قبل تصويت البرلمان التركي

وصل ضباط أتراك، اليوم الخميس، إلى ليبيا قبل تصويت البرلمان التركي، نقلا عن شبكة "24 لايف". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || "إسبر" يتوعد ميليشيا حزب الله العراقي

توعد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، ميليشيا حزب الله العراقي بالندم على أي عمل استفزازي. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز لتفريق المتظاهرين

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحاصرون أحد مستودعات الحافلات في باريس،اليوم الخميس

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