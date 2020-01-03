ساحل آسفي يُلفظ جثة بحَارَّين من أصل خمسة لقوا مصرعهم خلال رحلة صيد

بعد رحلة بحث عسيرة، قادتها فرق الدرك الملكي والوقاية المدنية لم يعثروا خلالها على جثث خمسة بحارة، كانت الأمواج ابتلعتهم نهاية الأسبوع الماضي، لفظ ساحل آسفي، يوم الخميس جثث اثنين منهم قرابة المنطقة التي يُرجح أنّ القارب انقلب فيها.

وقالت مصادر “اليوم24” إنّ مصالح الدرك الملكي تأكدت من هوية البحارة المفقودين الذين لفضتهم أمواج ساحل آسفي قبالة منطقة “العكارطة” تراب جماعة “آيير” بعد اخذ البصمات وتدقيقها، وأكد المصدر ذاته، أنّ رحلة البحث مازلات مستمرة عن جثث 03 بحارة آخرين لم يتم العثور عليها لحدود اللحظة.

وكان البحارة المذكورين فُقدوا في سواحل مدينة آسفي على امتداد منطقة الواليدية، بعدما خرجوا في رحلة للصيد تزامنًا مع تقلب الأحوال الجوية، الأحد الماضي، حيث غرقوا جميعهم، وقادت مصالح الدرك عملية واسعة منذ أمس الاثنين، استعانت فيها بمروحية لتمشيط الساحل على امتداد أزيد من 100 كيلومترًا في عرض البحر، كما جرى يوم الثلاثاء استخدام زوارق مطاطية بتنسيق مع مصالح الوقاية المدنية لتمشيط المنطقة، غير أنّه لحدود اللحظة لم تسفر عملية البحث عن العثور على جثث جميع البحارة.