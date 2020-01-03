جدل جديد في البرمجة.. الرجاء يرفض مواجهة الدفاع الجديدي مفضلا البقاء في الجزائر والأخير “متشبث”

عائشة مجيب – صحفية متدربة

أعلن فريق الرجاء الرياضي في بلاغ نشره اليوم عبر صفحته الرسمية، أنه سيعود للمغرب بعد خوضه مباراة إياب الجولة الرابعة لعصبة أبطال افريقيا أمام شبيبة القبائل يوم 10 يناير، ما يعني أنه لن يلعب اللقاء الذي سيجمعه بالدفاع الحسني الجديدي الثلاثاء القادم، عن منافسات البطولة الاحترافية.

قرار الرجاء، أثار الكثير من الجدل، خاصة وأن النادي سبق له وأن وقع على وثيقة يؤكد فيها مشاركته في هذه المباراة ، خلال الاجتماع الذي عرف حضور كل من عضو إدارة النادي، أنيس محفوظ، والكاتب الإداري للرجاء، الطنطاوي.

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ورفض فريق الدفاع الحسني الجديدي طلب تأجيل مواجهة الفريق الأخضر، وتشبت بإجراء اللقاء المذكور في وقته المحدد، كما أشار “فارس دكالة” أنه عاش نفس البرمجة العام الماضي، ولم يطالب بالتأجيل.

هذا في الوقت الذي بعث فيه الرجاء، بشكل رسمي، طلبا للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، من أجل خوض مباراة الجديدة في وقت لاحق.

ورحل الفريق الأخضر، اليوم الخميس، إلى الجارة الشرقية الجزائر، من أجل خوض مباراة مولودية الجزائر، السبت المقبل ، في إطار كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وسيبقى في الجارة الشرقية من أجل مواجهة شبيبة القبائل ، في إطار رابع جولات مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية.