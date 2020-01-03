تبرعات حملة ترامب الانتخابية تضعه في صدارة سباق الرئاسة

أعلنت حملة الرئيس دونالد ترامب، الخميس، أنها جمعت 46 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2019، لتصل مجمل الأرقام التي جمعتها العام الماضي إلى 143 مليون دولار.



وبحسب حملة ترامب، فإن الرئيس الجمهوري حصل على أموال غير متوقعة فاقت الجميع، بينما كان الكونجرس يعمل على التوصية بعزل الرئيس من قبل مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.

وقالت الحملة إن إجمالي ما حصل عليه ترامب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 أكبر بكثير من الإجمالي الذي أعلنه حتى الآن أي مرشح ديمقراطي.

وأكد براد بارسكال، مدير حملة ترامب: "جمع التبرعات غير المسبوق دليل على الدعم الشعبي الواسع للرئيس ترامب وسجله المتميز في الإنجاز نيابة عن الشعب الأمريكي".

وأضاف بارسكال أن الرئيس ترامب استفاد من التحقيق الذي أجراه المشرعون الديمقراطيون وصوتهم في نهاية المطاف بتهمة المساءلة من أجل حشد قاعدته من المؤيدين لجمع التبرعات.

Advertisements

وكان الكونجرس الأمريكي قد صوت مرتين في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالتوصية لعزل الرئيس ترامب؛ الأولى كانت بدافع إساءة استخدام السلطة والثانية كانت عرقلة الكونجرس.

وفي وقت سابق يوم الخميس، كشفت حملة السيناتور بيرني ساندرز أنه جمع أكثر من 34.5 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي.



وهو ما يضع ساندرز في صدارة المرشحين الديمقراطيين في جمع التبرعات.

وجاء في المرتبة الثانية عمدة ساوث بند السابق بيت بوتيجيج 24.7 مليون دولار، بينما قالت حملة رجل الأعمال أندرو يانج إنها جمعت 16.5 مليون دولار في هذا الربع.

ولم تكشف حملات نائب الرئيس السابق جو بايدن والسيناتور إليزابيث وارين النقاب عن جمع التبرعات.

يذكر أن عمدة نيويورك السابق مايك بلومبرج، الذي تأخر دخوله إلى السباق الديمقراطي، لديه ثروة شخصية تقدر بنحو 54 مليار دولار ويمول حملته بنفسه.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد جمع ما يعادل 81 مليون دولار كرقم إجمالي في حملته الانتخابية للولاية الثانية.