وسائل إعلام محلية: سماع دوي انفجار ضخم قرب مطار بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام محلية، الجمعة، إن دوي انفجارات هزت العاصمة العراقية بغداد قرب المطار الرئيسي بها. وقال مصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "دوي أصوات انفجارات سمعت قرب مطار بغداد غربي العاصمة". وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية توجهت إلى مصدر الانفجار"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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