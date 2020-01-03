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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكويت والبحرين تدينان محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد
الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365
أدانت دولة الكويت بشدة لمحاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم أن هذا العمل يعدّ انتهاكاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية والمواثيق والأعراف الدولية التي استقر عليها المجتمع الدولي فضلاً عما يمثله من تعريض سلامه طاقم السفارة للخطر.
كما أدانت مملكة البحرين محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، والتي تعتبر انتهاكاً صريحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللأعراف والمواثيق الدولية، واعتداء على أمن وسلامة طاقم السفارة.
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