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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضاخي خلفان: تحية خاصة للقوات اليونانية على هذا الصيد الثمين.. فيديو الخميس 2 يناير 2020 الخليج 365 - خاص أشاد نائب شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان بقبضة قوات خفر السواحل اليونانية العالية.

وكتب خلفان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر“ تغريدة رصدها محرر "الخليج 365": تحية خاصة للقوات اليونانية على هذا الصيد الثمين". Advertisements وأضاف: "خفر السواحل اليوناني يضبط سفينة تركية متوجهة الى ليبيا تحمل على متنها 29 حاوية من المتفجرات". تحية خاصة للقوات #اليونانيه لهذا الصيد الثمين👌✌

خفر السواحل اليوناني يضبط سفينة تركية متوجهة الي #ليبيا تحمل #تسعةوعشرين حاوية من المتفجرات 🔥😱 pic.twitter.com/T5P8LYTDX0 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 2, 2020

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