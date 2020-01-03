 الجبري يؤكد دور مصر السباق  في محاربة الإرهاب بالمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، على دور مصر السباق والكبير في محاربة الإرهاب في المنطقة.

وأشاد الجبري - في تصريح صحفي، مساء اليوم، قبيل مغادرته الكويت متوجها إلى القاهرة، لحضورالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي (المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الارهاب) - بالجهود والترتيبات التي تقوم بها مصر لتنظيم هذا المؤتمر الدولي، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 3 إلى 7 يناير الجاري.

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وأكد الجبري، ضرورة تكاتف جميع دول العالم والتعاون فيما بينها لمحاربة الشبكات الإرهابية، مؤكدا أن الإرهاب يناقض العديد من المبادئ الأساسية والأهداف التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني

وأشار إلى أن الاعمال الإرهابية لها أثر عميق ومدمر على مستوى المجتمعات والأفراد، مشددا على ضرورة تكاتف وتعاون جميع الدول لدحر ومحاربة الإرهاب الدولي، الذي يعد أحد أخطر تهديد للسلام والأمن الدوليين.