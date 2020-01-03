شكرا لقرائتكم اشتباك بين الأمن ومحتجي بغداد.. انفجارات وحالات اختناق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مراسل "العربية/الحدث" بأن انفجارات عنيفة هزّت بغداد، وخصوصا محيط مطار العاصمة الدولي، وذلك بعد أن أكد مصدر أمني، مساء الخميس، تسجيل حالات اختناق ضمن مقتربات ساحة الوثبة في محيط العاصمة العراقية.

في التفاصيل، أكد المصدر أنه "تم تسجيل حالات اختناق قرب ساحة الوثبة نتيجة اشتباكات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب المتواجدة في تلك المنطقة.

وأضاف: أن "الاشتباكات مستمرة بين المتظاهرين والشغب في الوثبة".

من جهة أخرى، أشار المصدر إلى أن متظاهرين في محافظة ميسان، أغلقوا طريقين استراتيجيين، أحدهما باتجاه البصرة والآخر باتجاه ذي قار.

كما أضاف أن "العشرات من المتظاهرين أغلقوا مساء اليوم، طريق ميسان – البصرة".

Advertisements

ونوّه إلى أنه تم إغلاق طريق البتيرة العام في محافظة ميسان باتجاه مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار".

من بغداد (رويترز)

هدوء حذر وفتح طرق

يذكر أن القوات الأمنية العراقية كانت أعادت الخميس، فتح طريقي ساحة النسور وشارع الزيتون والطرق المؤدية إلى مداخل ومخارج المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد. وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت الوكالة أنه "تم افتتاح طريق ساحة النسور باتجاه شارع المطار وقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وطريق نفق الزيتون بعد رفع جميع القطوعات من هذه الطرق".

من بغداد (رويترز)

كما ذكرت أن "الافتتاح كان بحضور ممثل مكتب رئيس الوزراء، اللواء جاسم يحيى عبد، ورئيس أركان قيادة الشرطة الاتحادية اللواء أحمد حاتم الأسدي، ومدير المرور العام اللواء زهير عبادة مروح وممثل عمليات بغداد".

وأتت تلك الخطوات، بعد أن نصب العشرات من رجال الميليشيات ومؤيديهم خيامهم أمام أبواب السفارة الأميركية في بغداد، حيث قضوا ليلتهم مساء أمس، بعد يوم واحد من اقتحامهم لمجمع السفارة، حيث احتلوا منطقة الاستقبال وحطموا النوافذ في واحدة من أسوأ الهجمات على بعثة دبلوماسية حديثاً.