ترند | صلاح يبدع أمام شيفيلد.. وتطورات جديدة بقضية فتاة المنصورة.. وأردوغان يغزو ليبيا والسيسي يتحرك وتحذير من الخارجية المصرية..وطقس سيء خلال ساعات..وتثبيت أسعار البنزين

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بهدف وأسيست عالمي.. صلاح يقود ليفربول للفوز على شيفيلد، والصغرى تصل لصفر.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة الممطر (بيان)، وبعد ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.. تحرك عاجل من لجنة تسعير المنتجات البترولية.. وننشر أسعار البنزين بعد قرار التثبيت، وتطورات قضية ’’فتاة المنصورة‘‘.. فيديوهات جديدة تكشف الواقعة.. وجدل حول جنسيتها.. وضبط 17.. وشهود عيان يروون أحداثا مؤسفة.. وخبير قانوني يوضح العقوبة، وأردوغان يدق طبول الحرب في ليبيا.. والسيسي يجتمع بالأمن القومي.. وتحذير شديد اللهجة من الخارجية المصرية.. والبرلمان الليبي ينتفض.. والجزائر تتدخل.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

الصغرى تصل لصفر.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة الممطر (بيان)

أعلنت هيئة الأرصاد، أن الجمعة 3 يناير، يشهد طقسا ﺑﺎردا ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، يصل ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، وتصل درجة الحرارة الصغرى في سانت كاترين لصفر.

وقالت الأرصاد في بيان لها: " تتكاثر اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة واﻟﺮﻋﺪﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، وﺗﻨﺸﻂ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻪ اﻟﻐﺮﺑﻴﻪ ﻋﻠﻲ أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ، وﺗﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

القاهرة العظمى 14 درجة والصغرى 9 درجة

الإسكندرية العظمى 14 والصغرى 10 درجة

مطروح العظمى 12 درجة والصغرى 8 درجة

سوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 6 درجة

قنا العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجة

أسوان العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجة

سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى صفر درجة

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بعد ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.. تحرك عاجل من لجنة تسعير المنتجات البترولية.. وننشر أسعار البنزين بعد قرار التثبيت

أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية تثبيت أسعار البنزين، لمدة 3 أشهر، تزامنا مع ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيه للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة أكتوبر-ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% وهو ما قابلة ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%.

ويأتي قرار اللجنة الاخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقد أوصت لجنة التسعير التلقائي بتثبيت اسعار بيع المنتجات البترولية فى السوق المصرية كما سبق شرحه ليتسق ويتوافق مع تحسن وارتفاع قيمة الجنيه امام الدولار خلال الربع الأخير من عام 2019 كما هو معلن عنه ومنشور من قبل البنك المركزى المصرى ليحقق متوسطاً قدره 16.20 جنيه للدولار خلال ربع المتابعة في حين بلغ متوسط سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من أكتوبر-ديسمبر 2019 نحو 62.5 دولار للبرميل.

وتوكد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بأن توصياتها وقراراتها تهدف الى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الاعلان عنه مسبقا للشعب المصرى العظيم وهو ما يضيف الى رصيد المصداقية والشفافية التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى الرامى لخدمة المواطنين. كما أوضحت الجنة فى تقريرها على استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. كما أكدت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى، كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

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تطورات قضية ’’فتاة المنصورة‘‘.. فيديوهات جديدة تكشف الواقعة.. وجدل حول جنسيتها.. وضبط 17.. وشهود عيان يروون أحداثا مؤسفة.. وخبير قانوني يوضح العقوبة

شهدت منطقة المشاية بالقرب من جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، واقعة تحرش مشينة ليلة رأس السنة بفتاة في أحد شوارع المدينة، مما أثار حالة من الغضب في الشارع المصري.

بداية الوقعة

تعود بداية الأزمة، عندما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو صادم يرصد لحظة تحرش جماعي بفتاة ليلة رأس السنة، حيث حاوط عشرات الشباب فتاة ترتدي ملابس قصيرة، وسط صراخها، فيما حاول البعض حمايتها وإنقاذها من الزحمة ووضعها في سيارة لتنطلق بها بعيدًا عن مكان الواقعة.

فيديوهات جديدة

كما أظهر مقطع أخر لحظة دخول الفتاة إلى محل للاختباء من المتحرشين، وإجرائها اتصالا هاتفيا، يرجح أنّها استغاثت فيه بأحد أقاربها، غير إنَّ صاحبه قام بإخراجها خوفًا على محتويات المحل، وبعد خروجها تعرضت لواقعة "تحرش جماعي" من عشرات الشباب.

وأظهر مقطع ثالث، عدد كبير من الشباب وهم يهرولون في شارع الجمهورية بالقرب من جامعة المنصورة، ويظهر صوت نسائي "بيجروا ورا مين أنا مش فاهمة".

تفريغ الكاميرات

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أمنية لصحيفة "الوطن"، إنه تم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمحلات في المنطقة، وجري التحفظ على 10مقاطع فيديو تكشف ملابسات الواقعة بالكامل من بداية حدوثها وحتى خروج الفتاة من المكان في سيارة فيات موديل 128 حمراء.

وأكد المصدر أنه إلى الآن لم يتم التوصل إلى الفتاة التي تظهر في الفيديوهات المتداولة ولم يتقدم أحد ببلاغ عما جرى، مضيفًا أن ما يحدث من تحركات يتم بناء على الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض على 17

وبحسب بوابة "المصري اليوم"، تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط 17 شابا تم تحديدهم من المتواجدين وقت الواقعة، كما استجوبت أكثر من 20 شخصا من أصحاب المحال والعاملين بها وكذلك عمال الجراجات والبوابين بالمنطقة.

شهود عيان يرون تفاصيل الواقعة

وقال شهود عيان لـ"المصري اليوم"، إن «الفتاة ضحية الواقعة كانت تسير بصحبة فتاة أخرى بشارع الجمهورية بمفردهما، وقام الجناة بمعاكستهما وترديد ألفاظ جنسية ضدها فقامت الضحية بالدخول لأحد محلات الموبايلات للاحتماء به، ولكن الشباب تجمعوا أمام المحل وكادت تنشب مشاجرة بين العاملين بالمحل والجناة حتى اضطر صاحب المحل لإخراج الفتاة من المحل منعا لاقتحام المكان».

وأضاف شهود العيان أنه «عندما خرجت الفتاة من المحل حاولت إيقاف تاكسي والخروج من المنطقة، لكن الجناة منعوها، وبدأت واقعة التحرش، حيث تدافع المعتدون حولها، بينما اختفت زميلتها من المكان بعدما احتمت بإحدى العمارات، وحاول بعض الشباب حمايتها، لكن التدافع حال دون حدوث ذلك، ونشبت مشادات بين المتحرشين والمدافعين حتى تمكن بعض الشباب من إدخال الفتاة سيارة 128 حمراء وإخراجها من المكان بسرعة».

جدل حول جنسية الفتاة

وبحسب بوابة "الأهرام"، فإن بعض ممن تداولوا مقاطع واقعة التحرش أكدوا أن الفتاة مغربية الجنسية وكانت بصحبة أصدقائها في المدينة لقضاء ليلة رأس السنة، الأمر الذي لم يتم الجزم به رسميا لعدم تحرير محضر أو لجوئهم للشرطة.

خبير قانوني يكشف معلومات حول الجريمة والعقوبة

من جانبه، قال الدكتور أحمد مهران المحامي مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، تعليقًا على الواقعة، إن القانون غلظ العقوبة في جرائم التحرش بالسجن والغرامة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم ظهور الفتاة التي تعرضت للتحرش وتقديم بلاغ تتهم فيه عدد من الشباب بالتحرش بها لن تكون هناك قضية أو جريمة حتى لو تم القبض على الشاب والتعرف عليهم.

وأضاف مهران في تصريحات خاصة لـ"" أن تحريات المباحث سستتوصل إلى الجناة من خلال كاميرات المراقبة واستجواب أصحاب المحلات والعاملين بها في المنطقة المجاورة لمكان الواقعة وسيتم التوصل إلى هؤلاء الشباب ولكن لن تستطيع حبسهم أو إحالتهم للمحاكمة بدون تقديم الفتاة المجني عليها لبلاغ.

وعن العقوبة أكد الخبير القانوني، أن المشرع المصري حاول التصدي لظاهرة التحرش من خلال القانون، إلى جانب مجهودات مؤسسات الدفاع عن حقوق المرأة في مصر، ونرصد فيما يلي عقوبة التحرش في قانون.

العقوبة الحالية

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تنص المادة 306 مكرر (أ) تنص على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

في حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

تنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

مركز المرأة يدين الواقعة

من جانبه أصدر مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، بيانا أدان واقعة التحرش، واصفا بأنه أصبح آفة تهدد سلامة وأمن المجتمع و التحرش الجنسي وهو التعرض للغير في مكان عام أو خاص أو إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة أخري.

وطالب رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، في بيان رسمي المحامي العام بفتح تحقيق قضائي في تلك الواقعة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام وصولا لردع المتهمين وعدم تكرار تلك الوقائع المشينة وحفاظا على سمعة ومكانة مصر، فحسب آخر إحصاء لمكتب الأمم المتحدة بمصر أن ٩٩٪ من النساء المصريات تعرضن ولو لمرة واحده لواقعة تحرش جنسي وعلى ذلك يجب تكثيف الجهود للحد من تلك الظاهرة السيئة.

وأوضح أن «العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه».

وعلى إثر ذلك ناشد مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية الجهات المعنية بمحافظة الدقهلية بسرعة ضبط وإحضار الجناة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة لتطبيق القانون وتحقيق الردع العام والخاص.

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أردوغان يدق طبول الحرب في ليبيا.. والسيسي يجتمع بالأمن القومي.. وتحذير شديد اللهجة من الخارجية المصرية.. والبرلمان الليبي ينتفض.. والجزائر تتدخل

أثار قرار البرلمان التركي بتفويض الرئيس رجب طيب أردوغان في إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حالة من الجدل في المنطقة، مما تبعه تحذيرا عاجلا من الجانب المصري بخطورة التدخل في الشأن الليبي، وهو ما أكدت عليه الجزائر أيضا، فضلا عن عقد البرلمان الليبي جلسة طارئة لمناقشة تداعيات التدخل العسكري التركي.

أردوغان يدق طبول الحرب

ووافق البرلمان التركى، الخميس، على مذكرة أردغان، بإرسال قوات إلى ليبيا، لدعم ميلشيات حكومة الوفاق الوطنى في مواجهة الجيش الوطنى الليبي.

وجاء في مذكرة التفويض، أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا"، حسب وكالة الأناضول التركية.

أول رد فعل ليبي

وفي أول رد فعل من ليبيا، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في بيان، أن البرلمان الليبى سيعقد جلسة طارئة يوم السبت المقبل، بمدينة بنغازي، لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في ليبيا ومصادرة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى بلاده.

تحذير شديد اللهجة من مصر

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، تؤكد مصر على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجدداً اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و"السراج"، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

كما تحذر جمهورية مصر العربية من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

وتؤكد مصر في هذا الصدد على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

وتدعو مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.

السيسي يجتمع بالأمن القومي بعد القرار التركي

وفي سياق متصل، اجتمع مجلس الأمن القومي، الخميس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصري.

البرلمان المصري يدين القرار التركي

وفي ذات السياق، أدانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، قرار البرلمان التركي بتفويض الرئيس رجب طيب أردوغان في إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إن القرار سيحول المنطقة إلى مسرح للعمليات الإرهابية وسيواجه العالم كله نوع جديد من الإرهاب.

وأضافت اللجنة أن "تصويت البرلمان التركي اليوم بالموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا، سيدخل المنطقة في صراعات جديدة ذات أبعاد خطيرة ومخالف لمواثيق حقوق الإنسان التي تؤكد على حرية العيش في سلام".

وأوضحت أن كل التصرفات والسياسات التركية في سوريا أو العراق أو ليبيا وشرق المتوسط باتجاة قبرص واليونان، كلها محاولات لإشعال الصراع في المنطقة.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمواجهة القرار التركي.

الجزائر تتدخل

وعلى الصعيد الدولي، جدد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، اليوم الخميس، رفض الجزائر لكل أشكال التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا، وفقا لسبوتنيك الروسية.

وقال بوقادوم، في تصريحات له بالعاصمة الجزائر بمناسبة إشرافه على عملية شحن مساعدات إنسانية إلى الشعب الليبي، إن "هذه الدفعة الجديدة من المساعدات الإنسانية ليست سوى رد للود الذي يكنه الشعب الجزائري للأشقاء الليبيين وهي في نفس الوقت تعبير على التزام الجزائر بقرار الشعب الليبي السيد فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية الذي يقوم على توافق جميع مكوناته بعيدا عن كل تدخل خارجي من أي كان".

الجامعة العربية ترفض التدخل التركي

​وكانت الجامعة العربية، قد أعلنت في بيان لها، يوم الثلاثاء الماضي، أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا، وقالت إنها ترفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا وتجدد تمسكها بوحدتها.

وأكد بيان الجامعة أيضا دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات (17 ديسمبر/ كانون الأول 2017) باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مشددا على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.

وعقد هذا الاجتماع الاستثنائي بطلب من الحكومة المصرية في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني والتي تم إبرامها، يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

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بهدف وأسيست عالمي.. صلاح يقود ليفربول للفوز على شيفيلد

حقق ليفربول فوزا مستحقا على شيفيلد يونايتد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح، حيث أحرز هدفا وصنع أخر، وأهدر أكثر من فرصة بسبب تألق حارس شيفيلد.

ونال الفرعون لقب رجل المباراة عن جدارة واسحقاق، بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه.

وسجل صلاح الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، مستغلا عرضية متقنة من روبتسون، ليحولها من لمسة واحدة في المرمى، ليرفع رصيده من الأهداف في البريميرليج لـ9 أهداف.

ثم مرر النجم المصري كرة بينية لماني، ليسجل السنغالي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 64.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ58 نقطة في الصدارة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الوصيف، فيما توقف رصيد شيفيلد عن 29 نقطة في المركز الثامن.