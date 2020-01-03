قطع طريق عام غزة- البقاع الغربي وطريق عام كامد اللوز- جب جنين

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"قطع طريق عام غزة - ​البقاع الغربي​، وبقطع السير على طريق عام ​كامد اللوز​ - ​جب جنين​".

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