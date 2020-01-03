المكتب التربوي بالتنظيم الشعبي الناصري دان التعرض للمحتجين باتجاه المصارف في صيدا

أعرب المكتب التربوي لـ"​التنظيم الشعبي الناصري​" عن إدانته "ما حصل اليوم خلال توجّه مجموعة من المحتجّين السلميّين باتجاه مراكز ​المصارف​ في ​مدينة صيدا​، للمطالَبة بحقوق المودعين، ولإرغام الإدارات على دفع الأموال لهم".

وشدّد في بيان، على أنّ "هذا التصرّف مخالف للقانون"، واضعًا إيّاه برسم ​وزارة الداخلية والبلديات​ و​قادة الأجهزة الأمنية​ "الّتي من المفترض أن تحترم حقّ المواطنيين في التعبير والتظاهر السلمي". كما دعا إلى "محاسبة كلّ من اعتدى على المحتجّين الّذين يعملون من أجل استعادة حقوق المودعين التي تسرقها المصارف".