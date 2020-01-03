المكتب التربوي بالتنظيم الشعبي الناصري دان التعرض للمحتجين باتجاه المصارف في صيدا

أعرب المكتب التربوي لـ"التنظيم الشعبي الناصري" عن إدانته "ما حصل اليوم خلال توجّه مجموعة من المحتجّين السلميّين باتجاه مراكز المصارف في مدينة صيدا، للمطالَبة بحقوق المودعين، ولإرغام الإدارات على دفع الأموال لهم".
وشدّد في بيان، على أنّ "هذا التصرّف مخالف للقانون"، واضعًا إيّاه برسم وزارة الداخلية والبلديات وقادة الأجهزة الأمنية "الّتي من المفترض أن تحترم حقّ المواطنيين في التعبير والتظاهر السلمي". كما دعا إلى "محاسبة كلّ من اعتدى على المحتجّين الّذين يعملون من أجل استعادة حقوق المودعين التي تسرقها المصارف".
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