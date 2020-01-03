افاد مراسل "​الخليج 365​" عن وقوع إشكال بين عناصر ​الجيش اللبناني​ ومعتصمين امام معمل ​دير عمار​، مشيرا الى ان المعتصمين عمدوا الى اقفال طريق اوتوستراد دير عمار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إشكال بين الجيش ومعتصمين امام معمل دير عمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.