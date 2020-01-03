لفت الأمين العام لـ"تيار المستقبل" ​أحمد الحريري​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، ردًّا على إعلان وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​الياس بو صعب​، أنّه لم يعطِ أي أوامر متعلّقة بأداء ​الجيش اللبناني​ خلال التحركات الشعبيّة، بل تمنّى على قائد الجيش العماد ​جوزيف عون​ عدم وضع الجيش بوجه ​المتظاهرين​، إلى "أنّني حاسس حالي بأوّل نيسان".

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الحريري ردا على إعلان بو صعب عدم إعطائه أوامر متعلقة بأداء الجيش: "حاسس حالي بأول نيسان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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