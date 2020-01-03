حمدان: المقايضة بتشكيل حكومة تحت عناوين إختصاصية مذهبية يهدد استمرار وجودية وطننا

حذرأمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين - ​المرابطون​" ​العميد مصطفى حمدان​ على مواقع التواصل الاجتماعي من "الاستمرار في تأخير صدور مراسيم تأليف ال​حكومة​ العتيدة".

وفي تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أوضح حمدان أن "المقايضة بتشكيل حكومة تحت عناوين إختصاصية مذهبية مستترة، واقع مخيف سياسي امني اقتصادي اجتماعي، وطرح خطير يهدد باستمرار وجودية وطننا".

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