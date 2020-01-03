النشرة: حزب الله يرشح طبيبين لتولي حقيبة الصحة

علمت "​الخليج 365​" أن الاسم المتوقع لتولي حقيبة ​الصحة​ في ​الحكومة​ المقبلة لم يحسم بعد، حيث لا تزال المشاورات قائمة في ما يتعلق بالشخص الذي سيرشحه "​حزب الله​" لتولي هذه الحقيبة.

وتفيد مصادر "النشرة" بأن الحزب، الذي كان يفضل عودة وزير الصحة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جميل جبق​ لهذا المنصب، ولديه عدة أسماء من الممكن أن يرشحها أو يختار واحدا منها، من بينها الطبيبان فادي نصر الدين وميسم زعيتر.