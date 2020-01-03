النشرة: حزب الله يرشح طبيبين لتولي حقيبة الصحة

علمت "الخليج 365" أن الاسم المتوقع لتولي حقيبة الصحة في الحكومة المقبلة لم يحسم بعد، حيث لا تزال المشاورات قائمة في ما يتعلق بالشخص الذي سيرشحه "حزب الله" لتولي هذه الحقيبة.
وتفيد مصادر "النشرة" بأن الحزب، الذي كان يفضل عودة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق لهذا المنصب، ولديه عدة أسماء من الممكن أن يرشحها أو يختار واحدا منها، من بينها الطبيبان فادي نصر الدين وميسم زعيتر.
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