جنبلاط استغرب الحملة من جهات محلية وإقليمية على الجيش تحت شعار الشفافية

استغرب رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ " الحملة من جهات محلية وإقليمية على ​الجيش اللبناني​ تحت شعار الشفافية وبالتحديد على قائد الجيش في هذا الظرف الاستثنائي وعلى مشارف تشكيل ​حكومة​ جديدة من لون واحد تحت شعار التكنوقراط وما شابه من لغويات وتعبيرات جديدة في القاموس السياسي"، معتبرا انهم "يريدون العودة الى عهد الوصاية".

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