نفى وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، "ادعاءات عدم استعداد تركيا حيال تدفّق موجة جديدة من اللاجئين، انطلاقًا من الأراضي السورية نحو الحدود التركية".
ولفت في كلمة بإطار زيارته لمديرية هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد)، في ولاية هطاي، إلى أنّ "تحرّك مدنيّين سوريين باتجاه الحدود التركية، جاء جراء الاشتباكات في محافظة إدلب"، موضحًا "أنّنا أمام حركة لجوء تقدّر بـ250 ألف شخص، حيث أنّنا توقّعنا هذه الحركة من قبل، ونتابعها منذ فترة".
وركّز صويلو على "أنّنا اتّخذنا بعض التدابير، ووضعنا خططًا حول المكان الّذي يمكن أن نستقبل فيه هذه الحركة، إضافة إلى الإجراءات الإنسانيّة الّتي يمكن اتخاذها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية التركية: اتخذنا تدابير حيال موجة لجوء قادمة من إدلب باتجاه حدودنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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