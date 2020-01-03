نائب أردوغان: أعددنا خطة لإنشاء موقع نموذجي في المنطقة الآمنة

أعلن نائب الرئيس التركي ​فؤاد أوقطاي​ أن "​أنقرة​ أعدت خطة لإنشاء موقع يكون أنموذجا في المنطقة الآمنة شمالي ​سوريا​"، مؤكدا "ضرورة إيجاد حل لقضية ​النازحين​ داخل سوريا وليس خارجها".

وأوضح أوقطاي أن "​تركيا​ لا يمكنها استقبال النازحين داخل حدودها لزيادة أعدادهم، لكنها ستواصل رعايتهم في الجانب الآخر من الحدود".

ولفت الى أنه "يجب أن نجد حلا داخل سوريا، ولا يمكننا مواجهة المشاكل التي أوجدها ​العالم​ بمفردنا، لدينا حاليا نحو 4 ملايين لاجئ، حوالي 3.6 مليون منهم سوريون".

وأشار الى أنه "بالمنطقة الآمنة داخل سوريا، سنوفر فضاء ليعيش فيه ​النازحون​ في الداخل، وضمان العودة الطوعية للاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم على حد سواء".

وأكد أن "المنطقة الآمنة ستوفر ​الأمن​ للسوريين، وتضمن أمن الحدود الجنوبية لتركيا"، داعيا دول ​الاتحاد الأوروبي​ إلى "المساهمة في إنشائها داخل سوريا، لأن مسألة ​الهجرة​ من هذه المنطقة تمس الدول الأوروبية بشكل مباشر".

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