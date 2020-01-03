شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قافلة "مستقبل وطن" الطبية تجرى الكشف على 200 مريض بسمالوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن فى محافظة المنيا، قافلة طبية مجانية، للكشف على مرضى العيون، بقرية داقوف بمركز سمالوط، ويأتى ذلك فى إطار تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة لشعب، وتحت رعاية النائب علاء السبيعى أمين الحزب بالمحافظة.

وأكد محمد نشأت امين المركز بحزب مستقبل وطن، إن القافلة تمكنت من توقيع الكشف الطبي على 200 حالة من اهالى القرية، منهم 34 حالة فى حاجة إلى اجراء عمليات مياه بيضاء وزرع عدسة وظفرة وترقيع قرنية وتصحيح ابصار، و25 حالة تم عمل نظارات لهم بتخفيض 50%، وتم صرف العلاج لجميع المرضى، بمساهمة من أمين المركز.

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ويأتى ذلك في إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.