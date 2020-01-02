بسبب معاناة البلاد من الشيخوخة ونقص المواليد.. كندا تعتزم استقبال مليون مهاجر في 3 أعوام

أعلن وزير الهجرة الكندي ماركو منديسينو، اليوم الخميس، أن بلاده ستطرح برنامجاً للسماح بقبول مليون مهاجر على مدى ثلاثة أعوام.

وقال منديسينو في بيان، إن البرنامج يهدف إلى تعويض نقص العمالة الناتجة عن شيخوخة السكان وتراجع معدل المواليد.

بينما لم يحدد الوزير الكندي موعداً لبدء تنفيذ البرنامج، ذكرت بيانات الحكومة الكندية، أنه يُتوقع أن يصل أكثر من تسعة ملايين كندي إلى سن التقاعد بحلول عام 2030.

استقبلت كندا 310 آلاف مهاجر في 2018 و330 ألفاً في 2019. ويصل عدد سكان البلاد إلى 38 مليون نسمة.