إنجاز طبي بجهة الشمال: نجاح أول تدخل جراحي في علاج كسور وتشوه العظام

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة الشمال، مؤخرا، عن نجاح أول تدخل جراحي في علاج كسور وتشوه العظام الناتج عن هشاشة العظام لدى الأطفال بالجهة، وذلك بمستشفى محمد الخامس بطنجة.
وكشف بلاغ للمديرية الجهوية، أن فريقا طبيا وتمريضيا متخصصا في جراحة الأطفال وجراحة العظام والمفاصل والإنعاش والتخدير نجح، أمس الثلاثاء، في تثبيت مسامير نخاعية نوعية في علاج كسور وتشوه العظام.
وأضاف البلاغ ذاته أن هذا التدخل الجراحي أجري لفتاة تبلغ من العمر 13 سنة تعاني من نقص في كثافة العظام، مما تسبب في هشاشتها وبالتالي إصابتها بكسور متكررة على مستوى عظم الفخدين وتشوه الساقين .
واستغرق هذا التدخل الجراحي ساعتين ومر في ظروف جيدة تحت إشراف البروفيسور عزيز الماضي، متخصص في جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي لطنجة، والبروفيسور محمد السحيمي أخصائي في جراحة العظام والمفاصل بنفس المستشفى.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا النوع من التدخلات الطبية يجرى بالمستشفيات الجامعية وتم القيام به لأول مرة على مستوى المستشفيات التابعة للجهة.
وخلص البلاغ، ذاته إلى أن نجاح هذا التدخل الجراحي تم بفضل خبرة الطاقم الطبي وتطور الأدوات الجراحية والتقدم التقني في علاجات كسور العظام، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها المديرية الجهوية للصحة.
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