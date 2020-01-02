كان صديق والدها.. عون سلطة يغتصب قاصرا ويفر هاربا

لايزال عون السلطة برتبة “شيخ” في قيادة أزلا، ضواحي تطوان، هاربا، بعد اعتدائه جنسيا على قاصر تبلغ 14 سنة، وذلك لازيد من 3 أسابيع.

وقال حسن اقبايو، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، في حديثه مع “اليوم 24″، إنه وبعدما تفجرت هذه الفضيحة قبل أسابيع، فر المعني بالأمر لوجهة غير معلومة، متسائلا:” أين وصل هذا الملف؟ هل ستضيع حقوق القاصر؟”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الطفلة تعيش صدمة نفسية حادة، وسط تساؤلات :” أين الشخص الذي اغتصبها؟

وكان المشتبه فيه، تجمعه علاقة صداقة بوالد الضحية؛ إذ أقنع الضحية بالصعود معه لسيارته قصد إيصالها لمنزلها، قبل اسابيع، وهو ما استجابت له القاصر بحكم علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بوالدها.

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وأفادت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيه توجه بالضحية نحو مدينة المضيق، استغل انفراده بها وقام باغتصابها وفض بكارتها، ومن ثم عمل على تهديدها بكونه قام بتصوير العملية وسيعمل على نشرها في المواقع الإباحية إذا ما قامت بفضحه.