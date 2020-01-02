“هاتريك” العزيز يعزز صدارة بركان للبطولة والوافد الجديد كاسونغو يبقي الوداد في المطاردة

واصل فريق نهضة بركان، صدارته للبطولة الاحترافية، بعد أن حقق انتصارا بينا على ضيفه أولمبيك خريبكة ، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما عشية اليوم، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ، برسم مؤجل الجولة 8 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

بطل الجولة الأولى والمباراة، كان هو العميد محمد العزيز، الذي سجل ثلاثة أهداف كاملة، واحدة من نقطة الجزاء، بينما الهدف الوحيد للفريق الخريبكي، سجله اللاعب رضى الهجهوج.

هذا الانتصار مكن الفريق البرتقالي من تعزيز صدارته للبطولة رافعا رصيده للنقطة 24، بينما تجمد رصيد الفريق الخريبكي عند النقطة العاشرة، بالمركز 12.

من بركان إلى ملعب “دونور” بالدار البيضاء، الذي كان شاهدا على قمة كروية من طراز رفيع، كان بطلها كازادي كاسانغو، الوافد الجديد على القلعة الحمراء، الذي وقع هدفين قاد بهما الوداد لتحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه المغرب التطواني، في مباراة انتهت بهدفين لهدف واحد.

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هدف الفريق التطواني الوحيد سجله أيوب لكحل، في الدقيقة 75، من نقطة الجزاء، لكنه لم ينقذ فريقه من هزيمة جمدت رصيده في النقطة 18، بالمركز الرابع، بينما عزز الوداد وصافته للترتيب، برصيد 22 نقطة.

وبملعب المسيرة بٱسفي، وعن مؤجل الجولة التاسعة، أزم الأولمبيك المحلي من وضعية حسنية أكادير في البطولة، وانتصر عليه بهدفين دون رد.

هدفا الفريق المسفيوي، سجلهما حمزة خابا في مناسبتين، ليقود فريقه لاحتلال المركز العاشر برصيد 13نقطة، بينما تجمد رصيد الفريق السوسي عند النقطة التاسعة في المركز 13.