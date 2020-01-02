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مقتل 20 إثر تحطم طائرة عسكرية بالسودان 

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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 20 إثر تحطم طائرة عسكرية بالسودان  والان نبدء بالتفاصيل

تحطمت طائرة شحن عسكرية، أمس الخميس، بعد إقلاعها من مطار في ولاية غرب دارفور بالسودان، بحسب مسؤول كبير بسلاح الجو.

وقال مصدر في مطار الجنينة، الذي أقلعت منه الطائرة، إن 20 شخصا كانوا على متنها، بينهم أفراد طاقمها الثلاثة، قد قتلوا جميعا.

ولم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة الذي وقع على بعد عشرة كيلو مترات من المطار.

وشهدت مدينة الجنينة، وهي عاصمة ولاية غرب دارفور، اشتباكات دامية بين جماعات عرقية في الأيام الماضية.

وتشهد المدينة تواجدا عسكريا مكثفا حيث وصلتها تعزيزات أمنية كما زارها مسؤولون كبار هذا الأسبوع.

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