العاهل السعودي لرئيس النيجر: نقف معكم في مواجهة الإرهاب

أدان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأعمال الإرهابية التي وقعت في النيجر مؤخرا، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب الدولة الأفريقية في محاربة الإرهاب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه خادم الحرمين الشريفين من رئيس النيجر إيسوفو محمدو، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وبحسب الوكالة، عبّر العاهل السعودي عن إدانة المملكة للأعمال الإرهابية التي وقعت في النيجر الشهر الماضي.

وأكد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وقوف المملكة مع النيجر في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، لما يشكله من تهديد لأمن واستقرار الدول والشعوب.

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من جهته، أعرب رئيس النيجر لخادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لموقف المملكة وإدانة واستنكار الأعمال الإرهابية، وعلى جهود السعودية المشهودة في مكافحة الإرهاب.

كما تم خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها.

وتشهد النيجر العديد من الهجمات الإرهابية، حيث قتل 14 جنديا في هجوم شنه "إرهابيون مدججون بالسلاح" في منطقة تيلابيري غربي البلاد في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي منتصف الشهر الماضي، تعرض معسكر للجيش بالنيجر قرب الحدود مع مالي لهجوم شنه "مئات" الإرهابيين، وأسفر عن مقتل 71 عسكرياً وفقدان آخرين.

وهذه الحصيلة هي الأفدح في صفوف الجيش النيجري، منذ بدء الهجمات الإرهابية في البلاد عام 2015.

ويكثف الإرهابيون هجماتهم في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي والنيجر وبوركينا، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.