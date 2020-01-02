حكومة تونس وقرار برلمان تركيا.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 2 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



على الصعيد السياسي تقرأون: صحيفة أمريكية: مليشيات إيران المسلحة تهدد سيادة العراق، وبرلمان تركيا يوافق على إرسال دعم عسكري لمليشيات السراج، والهلال الأحمر السوداني: 48 قتيلا باشتباكات قبلية دامية غرب دارفور، ورئيس وزراء تونس المكلف يعلن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، الجامعة العربية: قرار برلمان تركيا بشأن ليبيا إذكاء للصراع، وواشنطن تحذر مليشيا حزب الله العراقية من عمل استفزازي جديد، وقبل استئناف المفاوضات.. السيسي يبحث تطورات ملف سد النهضة، واستنفار قبلي ضد التدخل العسكري التركي في ليبيا، وعبداللطيف الزياني.. خبرة عسكرية سياسية تقود خارجية البحرين، والجيش الليبي ردا على البرلمان التركي: سنحارب حتى آخر جندي، والإمارات وباكستان.. روابط تاريخية وشراكة استراتيجية، الإمارات وباكستان.. 49 عاما من العلاقات والشراكة الاستراتيجية.

وفي الاقتصاد تجدون: المصانع التركية تواصل الانكماش للشهر الثالث على التوالي، وضعف الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الصعود، واليونان وإسرائيل وقبرص توقع على اتفاق خط أنابيب غاز لشرق المتوسط، مادورو: تغلبنا على التضخم المفرط ومتفائل بتراجع "كبير" في 2020، وبتوجيه من محمد بن زايد.. دعم المشاريع المتوسطة في باكستان بـ200 مليون دولار، وبسبب أردوغان.. منازل إسطنبول التركية تفوح من جدرانها فقرا مدقعا‎، والدولار ينهي أسبوع الخسائر واليوان يصعد بقوة.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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