قوات الاحتلال تعتدي على مصلين بالمسجد الأقصى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقدمت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، على رش غاز الفلفل على المصلين في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن عناصر شرطة الاحتلال اعتدت على المصلين، واستخدمت غاز الفلفل ضدهم ما أدى إلى حالات اختناق.
ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول لمصلى باب الرحمة لعلاج المصابين جراء قنابل غاز الفلفل.
وأقرت شرطة الاحتلال باستخدام غاز الفلفل، قائلة في بيان: إن أحد المصلين عارض إجراء التفتيش، وحاول الهرب حينما قام أفراد الشرطة باستخدام غاز الفلفل خلال إلقاء القبض عليه، وأحيل المشتبه للتحقيق".
وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال اعترضت بعض المصلين عند وصولهم إلى منطقة المصلى قبل مهاجمتهم، واعتقلت اثنين منهم.
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