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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شخصين وإصابة آخرين في جنوب باكستان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020
الخليج 365 - خاص
أعلن مسئولون باكستانيون، اليوم الخميس، مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق فى مدينة سكهر بإقليم السند جنوبى البلاد.
وقال المسئولون، حسبما نقلت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم، أن عمليات الإنقاذ تجرى فى الوقت الحالى بمساعدة محليين من المدينة، موضحين أن 4 أشخاص تم إنقاذهم من تحت الأنقاض.
وقال محليون إن حوالى 3 أسر كانت تسكن المبنى المنهار،وتسبب الانهيار فى انقطاع بالتيار الكهربى حول منطقة الحادث، وأمرت السلطات الباكستانية بأن يتلقى المصابون الإسعافات اللازمة على الفور.
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