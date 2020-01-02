شكرا لقرائتكم استهداف ناشطي العراق مستمر.. نجا من اغتيال بكاتم صوت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن مسلسل الاغتيالات والخطف والتعدي على الناشطين في العراق مستمر إلى أجل غير مسمى، الجديد اليوم أن مصادر أكدت نجاة مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة كربلاء سامر الميالي، الخميس، من محاولة اغتيال بأسلحة كاتمة من قبل مسلحين مجهولين، في قضاء طويريج شرقي المحافظة.

وأضافت المصادر اختطاف الناشط المدني أحمد حسن هاشمبعد بعد خروجه من ساحة التحرير.

يذكر أن العراق يشهد منذ فترة أعمال خطف واختفاء قسري، واغتيالات طالت ناشطين مدنيين، وصحافيين مؤيدين للحراك المعارض في البلاد.

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بدورها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق منذ أيام، أن إجمالي إحصائيات الخطف والفقدان الموثقة رسميا لدى مكاتبها بلغت 68 حادثا، منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية مطلع أكتوبر.

كما أشارت المفوضية إلى أن عددا من لم يكشف عن مصيرهم حتى اليوم بلغ 56 ناشطا، وذلك بعد إطلاق سراح ناشطي كربلاء الـ 12 قبل أسبوعين.

"ميليشيات"

وتتهم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "ميليشيات" بتنفيذ حملة واسعة من عمليات الخطف والاغتيال لمتظاهرين وناشطين في الحراك الشعبي في العراق.

من احتجاجات العراق

إلى ذلك تزايدت حملات الترهيب والخطف وقتل المتظاهرين في الآونة الأخيرة في العراق، الذي يشهد منذ الأول من أكتوبر موجة احتجاجات واسعة انطلقت من بغداد، لتتسع إلى محافظات الجنوب، مطالبة بـ"إسقاط نظام المحاصصة والفساد". وقد أسفرت تلك التظاهرات عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.