الحرس الثوري: مخزوننا من الصواريخ يكفي لتدمير أي عدو وواشنطن تدرك ذلك

أكد القائد العام للحرس الثوري ال​إيران​ي ​اللواء​ ​حسين سلامي​ أن "بلاده تمتلك مخزونا من ​الصواريخ​ يكفي لتدمير أي عدو"، مشددا على أن "​الولايات المتحدة​ تدرك ذلك".

وأوضح سلامي في تصريح له أنه "بطبيعة الحال فإن الصواريخ ليست مظهر اقتدارنا، فمرتكزنا الأساس هو شعبنا وقائدنا".

وأشار الى أن "قوة إيران بلغت مستوى بحيث أن أعداءها ينسبون كل حدث لها، وأن قول الأميركيين إن وقوف العراقيين بوجههم يعود لتأثير نفوذنا، هو اعتراف اتاريخي، لكننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول لأخرى".

وأكد أن "​المسلمون​ يكنون الكراهية للإدارة الأميركية والسبب يعود إلى الفتن التي تثيرها، و​الحشد الشعبي​ كان له الدور الأساس في دحر داعش، إلا أن ​القوات الأميركية​ تقوم بقصفه في أرضه".

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