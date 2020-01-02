الرئاسة التركية: مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا خطوة مهمة للحفاظ على مصالحنا

شدّد المتحدّث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، تعليقًا على مصادقة البرلمان التركي على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا، على أنّ "تركيا ستواصل الحفاظ على قوّتها على الصعيدَين الميداني والدبلوماسي".
ولفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "مصادقة برلمان تركيا على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا، تعدّ خطوة مهمّة لحماية مصالح البلاد في البحر المتوسط وشمال إفريقيا".
وفي وقت سابق الخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبًا ورفض 184. ومدّة التفويض ستكون لعام واحد قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكريّة إلى دول أجنبيّة.
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