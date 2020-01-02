عبد المهدي ولو دريان أكدا ضرورة استمرار التعاون بالمعركة ضد داعش

لفت المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، إلى أنّ الأخير "تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان، شكر خلاله جهود الحكومة العراقية في إطلاق سراح الصحافيَّين الفرنسيَّين اللذين اختطفا يوم 31 كانون الثاني 2019، مقدّرًا موقفها في التعامل مع الظروف الحسّاسة".
وأوضح أنّ "البحث تناول أيضًا أهميّة التنسيق بين البلدين، وضرورة استمرار التعاون في المعركة ضدّ تنظيم "داعش"، وجهود البناء وتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين".
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