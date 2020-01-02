عبد الله: سنكون بموقع المعارضة البناءة ووليد جنبلاط لا يضع فيتو على احد

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ "اننا معنيون بأن يكون هناك حكومة تستجيب لمطالب الشارع وتعالج الازمة بسرعة للنهوض بهذا البلد".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عبد الله "اننا نحن كحزب اشتراكي من موقعنا الوطني نتحدث بكل التركيبة، نريد ان تستجيب ​الحكومة​ لنبض الشارع"، مشيراً الى "أننا لسنا بحالة طلاق مع احد وبالشهرين السابقين تغلبت الثنائيات والثلاثيات على الموضوع الوطني، ورأينا انفستا مستبعدين عن الحوارات والتركيبات وتمت مخالفة ​الدستور​".

وأشار الى "انني أذكر بأننا لن نعطي الثقة للحكومة وسنكون بموقع المعارضة البناءة بغض النظر عن طرح هذا الشخص او ذاك"، لافتاً الى "اننا ننتظر ولادة حكومة وكل ما يقال هي تسريبات إعلامية وعادة يعمد بعض الفرقاء الى تسريب مقصود لجس النبض، وحرق بعض الاسماء".

ولفت عبد الله الى أن "التشاطر اللبناني متعمد ويبنى على الشيء مقتضاه، نحن معنيون بنزاهة وكفاءة كل وزير بهذه الحكومة"، مشيراً الى أن "رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ لم يضع ولا اي فيتو ولا على اي اسم ونحن لسنا من الفريق الذي جاء ب​الاكثرية​ لتكليف هذا الرئيس".

وشدد على "يتم تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، اذا يؤخذ رأي وليد جنلاط واعطى رأيه فأين المشكلة؟"، مشيراً الى أن "هناك من يحاول ان يلتف على التوزيع المذهبي والطائفي بالحكومة".