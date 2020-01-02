جنبلاط: نطالب بالمساواة النوعية في التمثيل أقلّها الصناعة والأشغال

شدّد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، على "أنّني أقول للذين يشكّلون الوزارة، وأذكّر بأنّ ​الدروز​ ليسوا في موقع الاستعطاف أو الشحاذة لوزارة". وأعلن في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "باسمي واسم جميع الّذين يمثّلون هذه الطائفة الكريمة وخارج الانقسامات السياسيّة، فإنّنا نطالب بالمساواة النوعيّة في التمثيل، أقلّها ​الصناعة​ والأشغال، ونرفض ​النفايات​؛ أمّا الشؤون الإجتماعية فاهدوها لـ"كاريتاس".

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