الطرقات المقطوعة ضمن الشمال هي ساحة النور والمحمرة والبداوي والتبانة تحت جسر المشاة

ذكرت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "الطرقات المقطوعة ضمن نطاق ​الشمال​، هي: ​ساحة النور​ في ​طرابلس​، الطريق البحرية في ​البحصاص​، ​البداوي​، التبانة تحت جسر المشاة و​المحمرة​".

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