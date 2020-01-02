رئيس التفتيش المركزي دعا لتقييم أداء موظفي الفئة الأولى كخطوة أساسية بمكافحة الفساد بالإصلاح الإداري

وجّه رئيس إدارة ​التفتيش المركزي​ القاضي ​جورج عطية​، دعوة إلى "اللجنة العليا لتقييم أداء موظّفي الفئة الأولى في الإدارات والمؤسسات العامة، لعقد اجتماع بغية وضع البرنامج الزمني للبدء بعمليّة تقييم الأداء، وتوجيه الدعوات إلى المحافظين والمديرين العامين المعنيّين، على أن يُصار في ضوء نتائج هذا التقييم إلى رفع تقرير مفصّل إلى ​مجلس الوزراء​ يتضمّن الاقتراحات وما يلزم من إجراءات قانونيّة، للنهوض ب​القطاع العام​ وزيادة إنتاجيّته، وذلك كخطوة أساسيّة في ​مكافحة الفساد​ بالإصلاح الإداري".

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