شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نائب تركى منتقدا أردوغان: سترسل جنودنا إلى ليبيا ليكونوا شهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو النائب البرلماني التركى عن حزب الخير التركي المعارض أيتون تشيراي، يؤكد فيه أن قرار البرلمان التركى بالموافقة على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا سيزيد من عدد القتلى فى صفوف الجنود الأتراك، قائلاً: هذا واحد من أسوأ النتائج، يا أصدقاء إننا نرسل جنودنا إلى الحرب، ليكونوا شهداء ولا يتوقف الضجيج هنا، موجهًا رسالته نظام أردوغان قائلاً: هل أنتم جادون؟ تستدعوننا على وجه السرعة ولا تنصتون إلينا!

وتابع النائب التركى المعارض: طالما أنتم جادون في عملكم لماذا لا تنصتون إلينا؟، فالسيد في الصف الأمامي يتحدث في الهاتف منذ ساعة، نحن نرسل جنودنا ليكونوا شهداء يا أصدقاء، لنكن جادين قليلًا.

وكان البرلمان التركي وافق على مذكرة الرئاسة التركية التي تطالب بإرسال عناصر القوات المسلحة التركية إلى ليبيا، في اجتماع طارئ للجمعية العامة للبرلمان التركي، من أجل مساندة حكومة «الوفاق» بقيادة فايز السراج، ومن المتوقع أن توضح وزارة الدفاع الوطني التركية ورئاسة الأركان العامة التركية، العناصر التي سترسلها إلى ليبيا، ففي الوقت الذي صوت بالرفض 184 عضوًا، صوّت 325 عضوًا بالموافقة على المذكرة التي نُوقشت مساء اليوم في جلسة استثنائية لمناقشة مذكرة تفويض الجيش لإرسال جنود إلى ليبيا، وتشير المذكرة إلى أن التفويض صالح لمدة عام واحد، ويهدف للتعاون مع حكومة الوفاق في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المسلحة وأيضًا حماية المصالح التركية في ليبيا والبحر الأبيض المتوسط.

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وأوضح موقع تركيا الآن، أن أحزاب الشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي الكردي، والخير والسعادة، صوتت بالرفض على مذكرة إرسال جنود إلى ليبيا، فيما صوت أعضاء حزبي العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية بالموافقة.

وفى وقت سابق ذكرت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها ، أن المركز الأوروبى لمكافحة التطرف، أكد النظام التركي يقوم بإخلاء سبيل المئات من منتسبى داعش توطئة للدفع بهم إلى الساحة الليبية في مهمة جديدة قد تكون الأسوأ على الإطلاق، موضحا أن ما زعمته تركيا عن محاربة داعش ووضع مئات من مقاتلى التنظيم من سوريا والعراق في سجونها قد بانت حقيقته الآن وهى أن سجناء داعش فى تركيا لم يكونوا سجناء فى واقع الأمر بل كانوا فى معسكرات تجميع معظمها في منطقة اكاكلى التركية القريبة من الحدود السورية بها كل وسائل الترفيه انتظارا لشن حملة إرهاب جديدة.