"وكيل النواب": قرار البرلمان التركى بالتدخل فى ليبيا عواقبه وخيمة على المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن قرار البرلمان التركي ورئيسه أردوغان ، بالتدخل العسكرى فى ليبيا سيكون له عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط وسيساهم في تفاقم الصراع في البلاد، وزعزعة استقرار وأمن المنطقة.
وأوضح "وهدان" في بيان له، أن تصويت البرلمان التركي، اليوم الخميس، على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس ، التي تحمي حكومة فايز السراج يعد تدخل سافر في شئون دولة عربية وهو الثاني بعد تدخله في الشأن السوري، مضيفا أن هذا التدخل لن يكون الأخير طالما صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات التركية.
وشدد " وكيل النواب" على أنه باسمه وباسم الشعب المصري وحزب الوفد العريق يدعم بكل قوة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والقوات المسلحة الباسلة في اتخاذ كافة التدابير التي تحفظ أمن وسلامة مصر والمنطقة العربية.
وأشار "وكيل النواب" إلى أن جلب أردوغان الجماعات المسلحة والإرهابية إلى ليبيا خطر كبير على الدول العربية في شمال أفريقيا ومنهم ويؤثر بشكل كبير على الأمن القومي المصري وهو أمر لن تسمح به القيادة السياسية المصرية.
وطالب "وكيل البرلمان"، المجتمع الدولي ممثلًا فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي بتحمل مسئوليته والتصدي لهذه الانتهاكات التى تهدد الأمن والسلم الدوليين، محذرا من أن أردوغان يعمل على نشر الفوضى الخلاقة وممارسة البلطجة على الدول العربية بمشاركة جماعة الإخوان الإرهابية.
ومن جانبه، أعلنت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، برئاسة أحمد رسلان، مساندة الموقف المصري الرسمي الرافض لقرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية للأراضي الليبية.
ودعا أحمد رسلان، المجتمع الدولي، إلى ضرورة التحرك الدولي لوقف إرسال تركيا لمقاتلين إلى الأراضي الليبية، والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية.
وأكد أحمد رسلان، رئيس اللجنة، أن مطامع تركيا وعودة المد العثماني لا زالت تسيطر على أذهان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن هذا الحلم لن يتحقق أمام وحدة وترابط الشعب الليبي.
وقال رسلان: ما زال أردوغان يمارس تطلعاته لبسط السيطرة من جديد للدولة العثمانية في الأراضي العربية، فبعد التدخل في سوريا يسعى الآن لإشعال فتيل الأزمة في ليبيا، محذرا من من حالة الصمت الدولي إيزاء كل هذه التجاوزات غير المقبولة، والتي تؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بالكامل.
وأشاد رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، بالتحرك المصري، بدعوة جامعة الدول العربية للاجتماع ومناقشة الأزمة، مشددا على ضرورة تشكيل لوبي عربي يتصدى لأطماع تركيا في ليبيا، ويمنع سرقة ثروات الشعب الليبي والاستحواذ عليها.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن القومي المصري، عقد اجتماعا مساء اليوم الخميس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.
وأكدت مصر عبر وزارة الخارجية وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.
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