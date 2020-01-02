شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: "تميم" منشغل بإثارة الفوضى فى المنطقة ويتجاهل حياة مواطنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطرييليكس، التابع للمعارضة التركية، غياب الرقابة عن مؤسسات الدولة القطرية بسبب انشغال الحكومة القطرية و الأمير تميم بن حمد، بإثارة الفوضى والفتن في الدول المجاورة، وينفق الأموال على المخططات الخارجية، ولا تهتم حكومته بالقيام بالدور المنوط بها، حيث يعاني المواطنون القطريون من الإهمال وانتشار النفايات والمخلفات .

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن المواطنين القطريين أكدوا أن انتشار المخلفات بهذه الصورة يدل على ضعف الرقابة من قِبَل مفتشي البيئة، مطالبين بإيجاد الحلول الناجعة لمسلسل انتشار المخلفات في البر مع دخول موسم التخييم، وذلك بمضاعفة الجهود وتغليظ العقوبات وعدم التهاون مع المخالفين، والعمل على مراقبة البر والمرور على مواقع المخيمات بشكل يومي للتأكد من التزام أصحابها بقوانين البيئة.

وأوضح موقع قطريليكس، أن أهم أسباب انتشار المخلفات ورميها هنا وهناك، يعود إلى عدم توفير حاويات في المناطق التي يزيد فيها عدد المخيمات، أما بالنسبة لمخلفات البناء التي عادة ما يكون مصدرها الشاحنات، فإن الحكومة القطرية لا تبالي بوجود نقاط ثابتة لدوريات البيئة وسط البر للتدخل حال وجب الأمر للحد من التجاوزات التي يشهدها البر بشكل مستمر.

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وفى وقت سابق قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن المافيا القطرية ترتكب جرائم مروعة فى حق أطفال الشعب القطرى، وتمارس ضدهم جرائم بشعة وتعذبهم لفترات طويلة إلى جانب تهديد ذويهم المعارضين لممارسات النظام، وتابع:"بينما يتحدث النظام القطرى عن رفاهية شعبه فى عهد أمير الإرهاب تميم بن حمد يأتى الواقع ليعكس نظام مؤلم يبطش بشعبه ولا يرحم حتى الأطفال، حيث لم يكتفى النظام بالثمن الذى يدفعه المعارضون للنظام من اعمارهم فلجأوا لتهديدهم بأبنائهم".