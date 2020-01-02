شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر لن تسمح بالتلاعب على حدودها وستواجه أطماع تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر لن تسمح بالتلاعب على حدودها وستعبئ كل قدراتها لمواجهة الأطماع الاستعمارية التركية فى ليبيا، منوها بتصريح الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن ليبيا والسودان هما حدود مصر المباشرة وخط أحمر.

وأعرب مساعد وزير الخارجية الأسبق - اليوم الخميس تعقيبا على تشريع البرلمان التركى بشأن إرسال قوات عسكرية الى ليبيا- عن اعتقاده أن تركيا لا تستطيع أن تدخل حربا، وأن كل ما تقوم به حاليا هو مجرد تصعيد من أجل وضع قدم فى بلدان عربية تعانى من أزمات مثل سوريا وليبيا وكذلك لكى تأخذ حقا ليس حقها فى المياه الاقتصادية (للبحر المتوسط) وتحصل على غاز وبترول.

واعتبر أن تدخل تركيا فى سوريا ومحاولتها التدخل فى ليبيا يؤكدان أن هناك أطماعا استعمارية إمبريالية لا تليق من دولة عضو فى منظمة الموتمر الإسلامى كنا نكن لشعبها كل تقدير، ووصف قرار البرلمان التركى بالموافقة على إرسال قوات عسكرية الى ليبيا بـ"القرار المؤسف الذى يمثل تصعيدا عسكريا لا معنى له".

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ولفت بيومى إلى أن المسافة من تركيا الى ليبيا عشر أضعاف المسافة من تركيا إلى فلسطين أى أنه كان أولى لتركيا أن تساعد الشعب الفلسطينى الذى يعانى من الاحتلال الإسرائيلى إذا كانت لديها نوايا طيبة.

كان البرلمان التركى قد وافق، فى جلسة طارئة اليوم الخميس، على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا.