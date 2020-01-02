إغلاق 12 عيادة و 9 معامل تحاليل في حملة مكبرة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان: نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، اليوم الخميس، حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمدن المحافظة، لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. وتمكنت الحملة من استصدار قرار بغلق 12 عيادة خاصة ومعمل تحاليل بمركز بني سويف، لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة وتوجيه إنذار بالغلق لمستشفيين بمدينة ببا. كما ضبطت الحملة مخزن أدوية غير مرخص بمركز الواسطى تابع لاحد معامل التحاليل، فضلًا عن المرور على 9 معامل تحاليل، و7 عيادات خاصة بقرية أقفهص التابعة لمركز الفشن، وتوجيه بعض الملاحظات وإعطاء فرصة لتلافيها. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتها للنيابة العامة.

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